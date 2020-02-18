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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.02.2020 16:00
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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 18.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, yurt içinde, halka arz edilmeksizin – tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 450.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, Tebliğ'in 4/1b ve 6 maddelerine göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir.
İhraca ilişkin aracılık hizmeti ihraççı Yatırım Varlık Kiralama AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'den alınacaktır.
Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuş olup SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819870


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Frank 6,1482 6,1852 % 0,17  
Riyal 1,6134 1,6215 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.593 1.593 11,96  
Altın Gr. 310 311 3,19  
Cumhuriyet 2.056 2.087 19,00  
Tam 2.049 2.100 19,95  
Yarım 990 1.016 9,64  
Çeyrek 497 508 4,83  
Gümüş.Ons 17,98 18,02 0,23  
Gümüş Gr. 3,50 3,51 0,05  
B. Petrol 56,41 56,41 -1,26  
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