***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 16:00
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, yurt içinde, halka arz edilmeksizin – tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 450.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, Tebliğ'in 4/1b ve 6 maddelerine göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir.
İhraca ilişkin aracılık hizmeti ihraççı Yatırım Varlık Kiralama AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'den alınacaktır.
Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuş olup SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819870
BIST
17:08119.335
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -1.456,44
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:086,0702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:086,5502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:08310,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,25
|Açılış
|: 310,60
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,68
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|330.424.063
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,51
|533.920.130
|% 16,46
|
|BOSSA
|12,02
|67.492.205
|% 13,40
|
|YESIL
|15,37
|49.903.576
|% 11,86
|
|DOKTA
|48,28
|9.907.919
|% 11,81
|
|HUBVC
|35,80
|100.317.055
|% -9,55
|
|RAYSG
|4,30
|8.899.903
|% -8,51
|
|EDIP
|2,30
|21.375.028
|% -8,37
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|YKGYO
|3,34
|273.126.012
|% -7,73
|
|THYAO
|14,89
|1.607.029.783
|% -2,62
|
|GSRAY
|3,53
|1.549.338.503
|% 2,32
|
|ASELS
|29,04
|1.226.653.109
|% 0,35
|
|GUSGR
|2,89
|641.936.429
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|583.414.782
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,53
|1.549.338.503
|% 2,32
|
|ODAS
|2,28
|583.414.782
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,64
|394.558.415
|% -1,20
|
|GUSGR
|2,89
|641.936.429
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,97
|385.505.306
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8808
|7,9204
|% 0,57
|
|Frank
|6,1482
|6,1852
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.593
|11,96
|
|Altın Gr.
|310
|311
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.087
|19,00
|
|Tam
|2.049
|2.100
|19,95
|
|Yarım
|990
|1.016
|9,64
|
|Çeyrek
|497
|508
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|-1,26
|