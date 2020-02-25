***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 15:59
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Kazakistan Almati Şubesi "Branch of the Joint Stock Company "Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi"" unvanı ile sicilde tasdik edilerek kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821456
BIST
17:28115.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 301,70
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:286,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:286,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:28324,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,55
|Açılış
|: 324,62
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.431.766
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|41.846.671
|% 19,91
|
|ALCAR
|65,25
|21.995.224
|% 17,99
|
|BURCE
|7,07
|3.739.631
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.274
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,25
|9.355.509
|% -7,02
|
|TURGG
|49,26
|4.913.764
|% -6,88
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,67
|3.085.667.215
|% -1,37
|
|ASELS
|29,28
|1.322.324.513
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,84
|625.497.900
|% 0,35
|
|KARSN
|2,04
|613.672.327
|% 9,68
|
|ODAS
|2,21
|430.468.848
|% 1,38
|
|KARSN
|2,04
|613.672.327
|% 9,68
|
|THYAO
|13,67
|3.085.667.215
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,84
|625.497.900
|% 0,35
|
|ODAS
|2,21
|430.468.848
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,31
|247.916.418
|% 5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9276
|7,9673
|% 0,60
|
|Frank
|6,2386
|6,2762
|% 0,26
|
|Riyal
|1,6276
|1,6357
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-10,19
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,58
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,54
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|-0,28
|
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