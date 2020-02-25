***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Kazakistan Almati Şubesi "Branch of the Joint Stock Company "Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi"" unvanı ile sicilde tasdik edilerek kurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821456BIST