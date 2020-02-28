***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 15:38
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020 - 20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kira sertifikası ihracına ilişkin görüş yazısı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, ilgili kira sertifikası ihracında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822778
BIST
16:58105.711
En Yüksek
|Değişim
|: -4,26%
|| -4.707,79
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:586,2352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0348
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:586,8473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:58326,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 326,16
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,24
|16.352.202
|% 13,43
|
|OYAYO
|3,76
|40.443.627
|% 11,24
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,40
|1.534.894
|% -11,46
|
|AVGYO
|1,52
|48.898.175
|% -11,11
|
|VKGYO
|2,36
|66.826.738
|% -10,27
|
|BAGFS
|14,40
|14.459.941
|% -10,22
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,73
|1.502.887.987
|% -3,46
|
|ASELS
|27,58
|985.847.553
|% -1,43
|
|GARAN
|9,56
|497.191.359
|% -6,18
|
|AKBNK
|6,74
|283.034.432
|% -6,52
|
|YKBNK
|2,33
|246.066.294
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|201.091.288
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|160.180.208
|% -6,20
|
|THYAO
|11,73
|1.502.887.987
|% -3,46
|
|ODAS
|1,95
|238.719.172
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,33
|246.066.294
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9830
|8,0230
|% 0,15
|
|Frank
|6,4235
|6,4622
|% 0,81
|
|Riyal
|1,6553
|1,6636
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.627
|-9,86
|
|Altın Gr.
|325
|326
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.154
|2.187
|-21,00
|
|Tam
|2.148
|2.202
|-17,07
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|-8,25
|
|Çeyrek
|521
|533
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|
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