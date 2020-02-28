***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.11.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Pakistan Ltd.‘in, Pakistan'ın Sindh bölgesindeki Jhimpir Rüzgar Santrali'nin mevcut sahasında hibrit olarak geliştirmeyi planladığı 30 MW'lık güneş enerji santrali projesi için Pakistan Alternative Energy Development Board'dan almış olduğu önlisans, Pakistan Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yapılacak değişiklik çalışmaları doğrultusunda iptal edilmiştir. Hibrit enerji projelerinin yeni kanun kapsamında yeniden değerlendirilmesi beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822828BIST