***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 16:56
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.11.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Pakistan Ltd.‘in, Pakistan'ın Sindh bölgesindeki Jhimpir Rüzgar Santrali'nin mevcut sahasında hibrit olarak geliştirmeyi planladığı 30 MW'lık güneş enerji santrali projesi için Pakistan Alternative Energy Development Board'dan almış olduğu önlisans, Pakistan Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yapılacak değişiklik çalışmaları doğrultusunda iptal edilmiştir. Hibrit enerji projelerinin yeni kanun kapsamında yeniden değerlendirilmesi beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822828
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0371
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05322,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -3,91
|Açılış
|: 322,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
321,97
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9849
|8,0249
|% 0,18
|
|Frank
|6,4436
|6,4824
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6594
|1,6678
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.598
|1.598
|-39,12
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,75
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,77
|49,77
|-1,96
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
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17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem