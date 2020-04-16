***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2020 17:21
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir III Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisansının 24.03.2021 tarihine kadar uzaltılması için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838711
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0382
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9533
En Düşük
6,8896
18:057,5425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5628
En Düşük
7,5032
18:05383,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,48
|Açılış
|: 383,97
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6183
|8,6615
|% -0,14
|
|Frank
|7,1431
|7,1862
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8438
|1,8530
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.716
|-0,41
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,48
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.525
|20,40
|
|Tam
|2.532
|2.598
|20,90
|
|Yarım
|1.231
|1.264
|10,20
|
|Çeyrek
|618
|632
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|27,37
|27,37
|-0,32
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Seans Raporu
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