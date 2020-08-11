***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2020 17:00
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yalova'da bulunan 15,93 MW kurulu güce sahip Yalova Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali'nin üretim lisansının süresi dolmuş ve EPDK'dan süre uzatımı talep edilmemiş olup, söz konusu lisans sonlandırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868096
BIST
16:471.108
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 32,97
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
16:477,2412
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,0965
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:478,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0871
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:47454,61
En Yüksek
|Değişim
|: -4,98%
|| -23,84
|Açılış
|: 454,61
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:47
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|OSTIM
|2,86
|60.283.958
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.772.275
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|875.029
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.197.877
|% -9,96
|
|NUGYO
|7,12
|57.856.924
|% -9,87
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,32
|1.641.423.774
|% 7,20
|
|SISE
|6,38
|1.401.068.765
|% 7,23
|
|EKGYO
|2,04
|1.300.266.666
|% 3,03
|
|GARAN
|6,98
|1.181.739.616
|% 6,24
|
|GUSGR
|5,90
|748.047.680
|% 6,12
|
|EKGYO
|2,04
|1.300.266.666
|% 3,03
|
|SISE
|6,38
|1.401.068.765
|% 7,23
|
|YKBNK
|2,13
|419.732.780
|% 4,41
|
|GARAN
|6,98
|1.181.739.616
|% 6,24
|
|TRKCM
|4,06
|627.035.560
|% 4,91
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2353
|7,2412
|% -1,32
|
|Euro
|8,5186
|8,5286
|% -1,01
|
|Sterlin
|9,4641
|9,5116
|% -1,04
|
|Frank
|7,8906
|7,9382
|% -1,13
|
|Riyal
|1,9248
|1,9345
|% -1,33
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-73,26
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-23,96
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-197,00
|
|Tam
|3.010
|3.088
|-190,84
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-92,31
|
|Çeyrek
|730
|747
|-46,16
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-1,90
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,57
|
|B. Petrol
|45,55
|45,55
|0,56
|
Seans Raporu
16:47
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 09 artarak (% 3.40 ) 1, 248
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17:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SISE, AKBNK
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17:01XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 20, 741.00 milyon TL de
-
17:00KUTPO
Yüzde 10.00 oranında artışla 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 699, 815 adet işlem
-
16:59IHLAS
Yüzde 6.49 oranında artışla 0.82 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 249, 815 adet işlem