***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yalova'da bulunan 15,93 MW kurulu güce sahip Yalova Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali'nin üretim lisansının süresi dolmuş ve EPDK'dan süre uzatımı talep edilmemiş olup, söz konusu lisans sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868096BIST