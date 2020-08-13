***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Ağrı İl Özel İdaresi tarafından jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları için düzenlenen ihalede AR:30 no'lu jeotermal kaynak arama ruhsatı için 175.000 TL + KDV ve AR:31 no'lu jeotermal kaynak arama ruhsatı için 155.000 TL + KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek ihaleyi kazanmıştır. İlgili arama ruhsatlarının süresi 3 yıldır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868685BIST