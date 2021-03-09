***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin bünyesindeki 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin üretim lisansında yer alan kurulu gücü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW olarak tadil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916521BIST