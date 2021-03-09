***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 16:46
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin bünyesindeki 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin üretim lisansında yer alan kurulu gücü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW olarak tadil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916521
BIST
16:531.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,54
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:537,6349
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1175
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:539,0905
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,1055
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:53421,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,32
|Açılış
|: 421,64
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:53
|HLGYO
|3,63
|278.062.308
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|156.619
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.914.554
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.152
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.196.357
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.466.045
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|INDES
|31,16
|438.068.131
|% -8,35
|
|GARAN
|9,01
|1.913.772.790
|% 0,11
|
|THYAO
|14,95
|1.547.029.838
|% 2,05
|
|PETKM
|6,22
|1.188.222.493
|% -0,16
|
|SISE
|7,64
|889.909.092
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,35
|780.208.149
|% 1,24
|
|GARAN
|9,01
|1.913.772.790
|% 0,11
|
|PETKM
|6,22
|1.188.222.493
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,40
|432.641.607
|% 1,27
|
|SISE
|7,64
|889.909.092
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,35
|780.208.149
|% 1,24
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6340
|7,6349
|% -1,52
|
|Euro
|9,0784
|9,0905
|% -1,15
|
|Sterlin
|10,6012
|10,6543
|% -0,59
|
|Frank
|8,1910
|8,2403
|% -0,52
|
|Riyal
|2,0349
|2,0451
|% -1,06
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|33,96
|
|Altın Gr.
|421
|422
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.783
|2.855
|20,77
|
|Yarım
|1.345
|1.381
|10,05
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,10
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,12
|
Seans Raporu
16:53
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