***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ tarafından 2019-A/6 numaralı 3144,23 hektarlık Kuyucak jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için düzenlenen ihaleyi 6.250.000TL + KDV ve 2019-A9 numaralı 3403,14 hektarlık Nazilli/Diracık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için düzenlenen ihaleyi 600.000 TL + KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek kazanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926859BIST