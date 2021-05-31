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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.05.2021 16:58



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31.05.2021 tarihli ve 2021/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizin Pakistan'daki faaliyetleri ile ilgili olarak grup yapılandırması kapsamında
(i)    Sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğumuz Dubai'de kurulu "Zorlu Enerji Asia Holding Limited"in, Pakistan'da kurulu "Zorlu Solar Pakistan Limited"in sermayesinde sahip olduğu şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın Pakistan'da kurulu sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited"e devredilmesine,
 (ii)     Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Sun Power (Private) Limited"in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan'da kurulu sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited"e devredilmesine,
 (iii)    Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Renewable Pakistan (Private) Limited"in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan'da kurulu sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited"e devredilmesine,
 (iv)    Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" tarafından, Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ"nin Pakistan'da kurulu "Zorlu Industrial Pakistan (Private) Limited"de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99'unu temsil eden 2.089.997 adet payın devralınmasına,
 (v)     Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" tarafından, Zorlu Grubu şirketlerinden "Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ"nin Pakistan'da kurulu "Zorlu O&M Pakistan Limited"de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99'unu temsil eden 1.199.997 adet payın devralınmasına ve
            
 ilgili pay devirlerinde satış bedelinin nakden ve peşinen ödenmek üzere hisse başına 10.- PKR (On Pakistan Rupisi) olarak tespitine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939061


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