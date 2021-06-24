***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2021 16:07
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943967
BIST
16:451.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,57
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.415
En Düşük
1.405
16:458,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0475
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7004
En Düşük
8,6368
16:4510,3974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0870
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4024
En Düşük
10,3104
16:45498,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,88
|Açılış
|: 498,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DMSAS
|7,81
|76.464.608
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.969.581
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.918.196
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|146.568.059
|% -9,95
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|TSGYO
|3,19
|17.663.001
|% -5,62
|
|EUHOL
|3,27
|7.025.114
|% -4,94
|
|VKGYO
|1,59
|52.187.189
|% -4,79
|
|THYAO
|14,59
|795.432.018
|% 0,21
|
|GARAN
|8,40
|770.530.298
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,13
|531.660.256
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|518.040.663
|% 3,67
|
|KRDMD
|6,75
|452.457.906
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,13
|531.660.256
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,26
|518.040.663
|% 3,67
|
|GARAN
|8,40
|770.530.298
|% 1,57
|
|HALKB
|5,30
|383.759.393
|% 1,34
|
|KRDMD
|6,75
|452.457.906
|% 1,50
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6839
|8,6875
|% 0,55
|
|Euro
|10,3925
|10,3974
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,0609
|12,1214
|% 0,27
|
|Frank
|9,4278
|9,4846
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,55
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|5,39
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|8,65
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|4,18
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,12
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,10
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,31
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00TUCLK
Yüzde 5.91 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 900, 931 adet işlem
-
16:57VKFYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 881, 789 adet işlem
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 92 artarak (% 0.88 ) 1, 250
-
16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DMSAS, BAGFS, VAKFN, DENGE, TKURU, NIBAS, VKFYO, GLRYH, FORMT, DAGHL
-
16:56
ISKUR, SELGD, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında