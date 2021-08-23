***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 17:56
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2021-10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 23.08.2021 tarih ve 2021/50 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararına istinaden, Şirketimizin 2.000.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı kararı ile onaylanan İzahnamede, 15 (onbeş) gün olarak belirlenmiş bulunan yeni pay alma hakkı kullanım süresinin SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 22'nci maddesi 4'ncü fıkrası hükmü çerçevesinde yeni pay alma hakkı kullanım süresi son günü olan 25 Ağustos 2021 tarihi mesai saati bitiminden başlamak üzere 09 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar 15 (onbeş) gün uzatılmasına izin verilmesi için SPK'na bugün (23.08.2021) tarihinde başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960062
BIST
18:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
18:058,4423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0423
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4319
18:059,9216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8977
18:05489,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,59
|Açılış
|: 489,59
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|436,70
|211.538.484
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|ALCAR
|323,80
|98.050.520
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.346.783
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|157.641.151
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.440.439
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.774.929
|% -9,95
|
|DAGI
|3,77
|17.618.676
|% -7,82
|
|TUCLK
|12,91
|27.896.976
|% -5,00
|
|BRKO
|1,00
|1.678.300
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|THYAO
|12,49
|867.320.780
|% 1,88
|
|SASA
|27,98
|689.079.008
|% 0,29
|
|BRLSM
|11,01
|576.376.805
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.504.660.292
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,86
|228.240.704
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,58
|295.007.452
|% 1,57
|
|SISE
|9,03
|900.328.413
|% 3,79
|
|AKBNK
|5,70
|493.422.052
|% 1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4325
|8,4423
|% -0,50
|
|Euro
|9,9095
|9,9216
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,5498
|11,6077
|% 0,23
|
|Frank
|9,2098
|9,2653
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2435
|2,2548
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|23,30
|
|Altın Gr.
|489
|490
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|68,37
|68,37
|3,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VESBE
Yüzde 9.95 oranında artışla 51.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 065 adet işlem
-
17:56RHEAG
Yüzde 6.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 187 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, ARCLK, EREGL
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 51 artarak (% 1.29 ) 1, 294
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PEGYO, MAALT, GESAN, ATATP, SKTAS, DARDL, IDGYO, BRYAT, BRLSM, GSDDE