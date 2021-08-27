***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 13:54
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.04.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisansının süresinin uzatılması için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960761
BIST
13:581.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:588,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
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8,4072
En Düşük
8,3639
13:589,8758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 9,8400
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|Önceki Kapanış
|: 9,8500
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9,8947
En Düşük
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13:58484,67
En Yüksek
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|Açılış
|: 484,67
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|Önceki Kapanış
|: 483,14
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487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:55
|DESA
|10,12
|6.875.612
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,10
|50.822.172
|% 8,14
|
|ALCAR
|333,60
|60.803.111
|% 7,96
|
|EDATA
|12,13
|4.534.667
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|GESAN
|23,56
|436.892.507
|% -4,31
|
|KNFRT
|16,34
|15.765.005
|% -4,22
|
|PENTA
|80,05
|2.540.587
|% -4,13
|
|THYAO
|12,58
|437.107.703
|% -1,64
|
|GESAN
|23,56
|436.892.507
|% -4,31
|
|KRDMD
|7,65
|373.237.087
|% 1,19
|
|PETKM
|6,21
|323.630.690
|% 2,14
|
|GARAN
|9,45
|297.377.667
|% 0,11
|
|ODAS
|1,48
|135.888.089
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,54
|164.306.854
|% 0,40
|
|PETKM
|6,21
|323.630.690
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,65
|373.237.087
|% 1,19
|
|TRGYO
|4,11
|196.330.085
|% 2,24
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3973
|8,3998
|% 0,14
|
|Euro
|9,8733
|9,8817
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4740
|11,5315
|% 0,18
|
|Frank
|9,1111
|9,1660
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% 0,14
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,33
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,64
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,08
|71,08
|0,90
|