***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.08.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin uzatılması nedeniyle yapılan ve Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan izahname değişikliğinin, Şirketimizin adresindeki www.zorluenerji.com.tr Kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve halka arzda satışa aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı hususu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961000BIST