***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2021 15:33
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız olan ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedarı olarak İsrail'de "Zorlu Energy Solutions (ZES) Israel Ltd.", Karadağ'da "ZES D.O.O" ve İtalya'da "ZES S.R.L."unvanlı şirketler kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978746
BIST
16:511.735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
16:5111,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0424
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
16:5112,5234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0412
|Açılış
|: 12,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
16:51661,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,28
|Açılış
|: 661,78
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:49
|FRIGO
|2,86
|31.639.530
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|36.699.949
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|26.324.568
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.447.508
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|MERCN
|12,35
|96.956.287
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,97
|455.207.331
|% -9,93
|
|DOCO
|935,10
|54.231.654
|% -7,93
|
|PGSUS
|93,60
|379.102.726
|% -7,33
|
|TAVHL
|28,08
|259.216.942
|% -5,45
|
|THYAO
|17,13
|2.189.282.779
|% -4,83
|
|KRDMD
|8,25
|2.057.172.013
|% 5,23
|
|GARAN
|12,19
|1.618.203.419
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,55
|1.349.777.073
|% -1,39
|
|SISE
|11,22
|1.208.557.905
|% 0,99
|
|YKBNK
|3,55
|1.349.777.073
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,25
|2.057.172.013
|% 5,23
|
|ODAS
|1,59
|328.976.037
|% 2,58
|
|TSKB
|1,55
|284.512.140
|% -1,90
|
|KARSN
|4,11
|671.334.423
|% 7,03
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0699
|11,0766
|% 0,37
|
|Euro
|12,5039
|12,5149
|% -0,40
|
|Sterlin
|14,8511
|14,9256
|% -0,05
|
|Frank
|11,8934
|11,9651
|% 0,09
|
|Riyal
|2,9429
|2,9577
|% 0,29
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,72
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,90
|
|Cumhuriyet
|4.384
|4.450
|-2,00
|
|Tam
|4.353
|4.464
|-20,95
|
|Yarım
|2.104
|2.159
|-10,13
|
|Çeyrek
|1.055
|1.080
|-5,06
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,01
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|-2,09
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:00TAVHL
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 876, 362 adet işlem
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16:58BASGZ
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.96 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 452, 025 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 32 kaybederek (% -0.34 ) 1, 541
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANFM, RALYH, DOGUB, TETMT, PENTA, FRIGO, DURDO, PRKAB, DITAS, DOBUR
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16:57
PENTA, GESAN, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında