***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.04.2015 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 hissedarı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin sahip olduğu Tercan Hidroelektrik Santrali'nin 2,04 MWm/1,90 MWe gücündeki 4. ünitesinin iptal edilerek santralin üretim lisansında yer alan kurulu gücün santralin mevcut kurulu gücü olan 15 MWm/15MWe olarak tadil edilmesi için EPDK'ya başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985058BIST