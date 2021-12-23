***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 10:05
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 165 MWm / 165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere-3 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 189,75 MWm / 165 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985603
BIST
11:551.822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 18,26
|Açılış
|: 1.835
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|Önceki Kapanış
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1.849
En Düşük
1.785
11:5511,5606
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PENTA
|359,70
|23.306.685
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.226.853
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|POLTK
|615,90
|16.875.440
|% 9,34
|
|GLCVY
|12,06
|5.897.646
|% 8,16
|
|DZGYO
|2,34
|34.791.972
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|42.902.850
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.427.447
|% -9,93
|
|PKENT
|7.050,00
|3.098.933
|% -6,00
|
|GARAN
|11,94
|1.663.669.124
|% 0,51
|
|SISE
|13,23
|1.018.918.881
|% -0,38
|
|EREGL
|25,80
|935.737.785
|% 1,42
|
|KRDMD
|9,19
|744.019.250
|% -1,18
|
|TUPRS
|146,60
|656.053.906
|% -2,07
|
|YKBNK
|3,55
|519.301.716
|% 2,01
|
|GARAN
|11,94
|1.663.669.124
|% 0,51
|
|KRDMD
|9,19
|744.019.250
|% -1,18
|
|DOHOL
|2,80
|222.918.179
|% 0,72
|
|SISE
|13,23
|1.018.918.881
|% -0,38
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5504
|11,5701
|% -5,08
|
|Euro
|13,0860
|13,1172
|% -5,22
|
|Sterlin
|15,3296
|15,4064
|% -5,69
|
|Frank
|12,4343
|12,5092
|% -5,94
|
|Riyal
|3,0529
|3,0682
|% -5,76
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,03
|
|Altın Gr.
|674
|674
|-33,32
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,54
|8,55
|-0,41
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|B. Petrol
|74,84
|74,84
|-0,44
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