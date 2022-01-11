***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 16:28
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Bulgaristan'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, "ZES Solutions EOOD" unvanlı bir şirket kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992771
BIST
16:182.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,01
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:1813,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0370
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:1815,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0450
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:18804,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,20
|Açılış
|: 804,55
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ORCAY
|36,30
|17.443.867
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.266.019
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,06
|64.042.734
|% -5,95
|
|RALYH
|10,79
|62.977.997
|% -5,10
|
|IHAAS
|9,70
|12.810.294
|% -4,90
|
|ERBOS
|129,70
|233.127.070
|% -4,63
|
|KRDMD
|12,50
|4.716.090.525
|% 8,23
|
|THYAO
|27,06
|4.000.718.985
|% 1,35
|
|EREGL
|31,74
|3.485.461.188
|% 4,07
|
|GARAN
|11,84
|2.169.490.289
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,77
|1.425.152.144
|% 1,89
|
|KRDMD
|12,50
|4.716.090.525
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,77
|1.425.152.144
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,42
|667.941.043
|% 0,00
|
|GARAN
|11,84
|2.169.490.289
|% 0,85
|
|DOHOL
|3,12
|550.795.991
|% 0,97
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8283
|13,8578
|% 0,27
|
|Euro
|15,6868
|15,7036
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7397
|18,8337
|% 0,15
|
|Frank
|14,8813
|14,9710
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6756
|3,6940
|% 0,14
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|5,54
|
|Altın Gr.
|804
|804
|4,04
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.316
|5.451
|31,53
|
|Yarım
|2.569
|2.637
|15,25
|
|Çeyrek
|1.289
|1.318
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,06
|0,07
|
|B. Petrol
|81,78
|81,78
|0,91
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33KAPLM
Yüzde 7.76 oranında artışla 30.54 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 732 adet işlem
-
16:30KRSTL
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 915, 604 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 91 artarak (% 1.05 ) 2, 293
-
16:29XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 31, 912.00 milyon TL de
-
16:26GEDZA
Yüzde 5.59 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 663 adet işlem