***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 17:31
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 15 MWm / 15 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 15,99 MWm / 15,00 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006896
BIST
17:372.027
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 41,05
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:3714,1082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0184
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:3715,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0443
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
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15,7828
En Düşük
15,5464
17:37874,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,70
|Açılış
|: 874,97
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BUCIM
|2,02
|59.142.843
|% 13,48
|
|PKENT
|374,00
|21.059.272
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.145.549.514
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.678.265
|% 9,96
|
|AKFGY
|3,25
|143.310.248
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KONKA
|10,37
|142.580.530
|% -6,41
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KZBGY
|46,76
|10.793.543
|% -4,57
|
|KRDMD
|13,54
|3.739.757.876
|% 5,29
|
|THYAO
|26,14
|2.991.449.654
|% 0,62
|
|EREGL
|36,52
|2.388.837.555
|% 5,92
|
|ASELS
|24,12
|1.915.459.768
|% 5,05
|
|GARAN
|11,79
|1.578.642.513
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,54
|3.739.757.876
|% 5,29
|
|YKBNK
|3,68
|665.275.853
|% 0,82
|
|PETKM
|7,92
|1.183.063.909
|% 3,66
|
|GARAN
|11,79
|1.578.642.513
|% 1,46
|
|DOHOL
|2,65
|335.698.453
|% 2,71
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0965
|14,1012
|% 0,08
|
|Euro
|15,6276
|15,6741
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,8334
|18,9278
|% 0,06
|
|Frank
|15,2916
|15,3837
|% 0,30
|
|Riyal
|3,7520
|3,7708
|% 0,21
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,75
|
|Altın Gr.
|876
|876
|3,95
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,52
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:50ESCOM
Yüzde 5.85 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 173, 790 adet işlem
-
17:49KRSTL
Yüzde 5.05 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 325, 863 adet işlem
-
17:48YAYLA
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 034, 289 adet işlem
-
17:47TSGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 662, 974 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 28, 418.00 milyon TL de