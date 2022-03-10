***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 17:29
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli kararı uyarınca, ihtiyaç olması halinde, Kazakistan faaliyetlerinin Zorlu Enerji üzerinden yürütülmesinin daha verimli olacağı değerlendirildiğinden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Kazakistan Şubesi'nin tasfiye edilmesine karar verilmiş olup tasfiye işlemlerine başlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009101
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|61.801.954
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|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
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|619.887.366
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|Sterlin
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|946
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|6.451
|156,00
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|Tam
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|6.490
|179,28
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|Yarım
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|3.140
|86,72
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|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
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|Gümüş Gr.
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|12,26
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