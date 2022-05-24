***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde işletmekte olduğu 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin mevcut üretim lisansında 150,6 MWm/150,6 MWe olan kurulu gücünün TEİAŞ'ın bölge için açıklamış olduğu ek kapasite tahsisi kapsamında 181,6 MWm/181,6 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032069BIST