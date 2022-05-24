***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 14:26
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde işletmekte olduğu 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin mevcut üretim lisansında 150,6 MWm/150,6 MWe olan kurulu gücünün TEİAŞ'ın bölge için açıklamış olduğu ek kapasite tahsisi kapsamında 181,6 MWm/181,6 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032069
BIST
14:572.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,18
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:5716,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1748
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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16,1619
En Düşük
15,9172
14:5717,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2329
|Açılış
|: 17,2200
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|Önceki Kapanış
|: 16,8200
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En Düşük
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14:57962,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,08
|Açılış
|: 962,88
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|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:57
|KGYO
|4,76
|1.734.377
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.735.349
|% 9,83
|
|IMASM
|48,80
|19.247.864
|% 8,93
|
|ORCAY
|19,72
|96.938.087
|% 8,29
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,32
|21.958.711
|% -8,63
|
|SEYKM
|7,75
|54.550.719
|% -4,32
|
|POLTK
|645,90
|16.230.581
|% -3,83
|
|PAMEL
|99,40
|1.356.775
|% -3,21
|
|MEPET
|4,36
|17.556.967
|% -3,11
|
|ODAS
|2,40
|106.694.682
|% 2,56
|
|BERA
|10,57
|105.931.439
|% 6,34
|
|ENJSA
|13,88
|98.457.839
|% -0,93
|
|ORCAY
|19,72
|96.938.087
|% 8,29
|
|JANTS
|77,70
|92.741.642
|% 7,92
|
|ODAS
|2,40
|106.694.682
|% 2,56
|
|HDFGS
|2,17
|49.522.043
|% 2,84
|
|ADESE
|0,75
|15.950.942
|% 1,35
|
|MOBTL
|1,70
|29.957.577
|% 1,80
|
|HLGYO
|2,13
|36.760.902
|% 3,40
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0936
|16,1004
|% 1,10
|
|Euro
|17,2506
|17,2689
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,0799
|20,1806
|% 0,51
|
|Frank
|16,6344
|16,7347
|% 1,29
|
|Riyal
|4,2837
|4,3052
|% 1,25
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|5,13
|
|Altın Gr.
|962
|962
|13,07
|
|Cumhuriyet
|6.401
|6.498
|124,00
|
|Tam
|6.368
|6.528
|122,20
|
|Yarım
|3.078
|3.158
|59,10
|
|Çeyrek
|1.544
|1.579
|29,56
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,14
|