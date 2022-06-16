***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 08:17
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MW kurulu güce sahip Alaşehir 1 Jeotermal Enerji Santrali'nin 48,5880 MWm/45MWe olan üretim lisansı, ek yardımcı kaynak olarak santrale eklenmesi planlanan 0,1663 MW gücündeki çatı GES kapsamında 48,7543 MWm/45 MWe olarak tadil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037550
BIST
11:102.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,00
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:1017,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0725
|Açılış
|: 17,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:1018,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0244
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:101.017,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.017,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:10
|UFUK
|73,70
|3.225.881
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|7.988.282
|% 9,92
|
|PKENT
|159,00
|46.928.534
|% 9,88
|
|MAKTK
|3,36
|30.279.261
|% 8,74
|
|TETMT
|261,50
|14.264.287
|% 7,44
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,95
|120.312.010
|% -4,37
|
|SKTAS
|2,91
|13.485.320
|% -3,96
|
|ATLAS
|1,14
|762.394
|% -3,39
|
|THYAO
|47,92
|1.857.191.687
|% -1,07
|
|EREGL
|30,22
|933.178.938
|% 0,87
|
|SASA
|46,26
|875.621.362
|% 3,44
|
|SISE
|21,68
|530.667.516
|% -0,55
|
|KRDMD
|13,36
|386.985.365
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,61
|153.540.153
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,14
|46.090.675
|% 0,00
|
|TSKB
|2,17
|84.627.030
|% 0,93
|
|THYAO
|47,92
|1.857.191.687
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,71
|163.803.059
|% -1,05
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3031
|17,3102
|% 0,42
|
|Euro
|18,0020
|18,0440
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,8563
|20,9609
|% -0,23
|
|Frank
|17,5435
|17,6492
|% 1,67
|
|Riyal
|4,5954
|4,6185
|% 0,41
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.749
|6.850
|-21,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,54
|