***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 08:53
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.05.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip USA LLC" unvanlı bir şirket kurulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051354
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
18:0518,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3032
En Düşük
18,2181
18:051.020,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.020,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9384
|17,9539
|% 0,05
|
|Euro
|18,2467
|18,2695
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,7761
|21,8853
|% 0,13
|
|Frank
|18,6996
|18,8123
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|8,95
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|5,34
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.805
|6.887
|31,00
|
|Yarım
|3.316
|3.367
|15,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM