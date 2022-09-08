***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 07:55
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.08.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Arnavutluk'ta, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 hissedarlığında "'Electrip Albania Shpk" unvanlı bir şirket kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061204
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2486
En Düşük
18,2142
18:0518,2657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2828
En Düşük
18,2004
18:051.005,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.005,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.007,65
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2208
|18,2486
|% 0,18
|
|Euro
|18,2422
|18,2657
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,9086
|21,0134
|% -0,27
|
|Frank
|18,5762
|18,6881
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8369
|4,8612
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-3,37
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.785
|6.878
|-17,00
|
|Yarım
|3.306
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,68
|88,68
|0,68
|