***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 08:35
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.09.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Romanya'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 hissedarlığında " Zorlu Energy Solutions (ZES) Bucharest S.R.L." unvanlı bir şirket kurulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063475
BIST
09:553.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -32,86
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.350
En Düşük
3.330
09:5518,2733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
09:5518,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
09:55975,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,81
|Açılış
|: 975,14
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ADEL
|32,60
|10.809.829
|% 0,00
|
|ADESE
|1,19
|192.464.907
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,99
|143.252.302
|% 0,00
|
|AKGRT
|4,13
|42.165.096
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,02
|238.634.239
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,18
|20.593.832
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,11
|10.611.966
|% 0,00
|
|OBASE
|15,08
|17.029.247
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,67
|59.684.801
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,57
|43.620.150
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|THYAO
|74,15
|6.735.126.524
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,08
|4.107.407.578
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.451.391.445
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,18
|4.617.526.102
|% 0,00
|
|ASELS
|33,86
|10.872.840.407
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2647
|18,2735
|% 0,04
|
|Euro
|18,2684
|18,2809
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,7908
|20,8950
|% -0,47
|
|Frank
|18,8661
|18,9798
|% -0,30
|
|Riyal
|4,8479
|4,8722
|% -0,02
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,71
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.614
|6.692
|-20,00
|
|Yarım
|3.223
|3.271
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,23
|91,23
|0,37
|