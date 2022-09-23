***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul'un 22.09.2022 tarih 11362 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.Şirketimiz ve hakim ortağı Zorlu Holding AŞ ile Wren House Infrastructure LP ("WH") (KIA bağlı ortaklığı) arasında sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz Hollanda'da kurulu, ZES N.V.'nin ("ZES") çoğunluk paylarının ve Şirketimizin azınlık paylarının satışı ve Şirketimiz ile Kuwait Investment Authority ("KIA") arasında imzalanan kredi sözleşmesinin tadili hususlarında müzakere süreçleri devam etmekte olup, gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.Şirketimiz, yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin müzakerelere başlandığında, işlem yapısı ve şartlarındaki belirsizlikler ve tarafların işlemle ilgili iradelerinde somutlaşma olmaması sebebiyle Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açılmaması amacıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesine uygun olarak 24.06.2022 tarih ve 2022/33 sayılı yönetim kurulu kararı ile müzakerelere başlandığı bilgisinin açıklanmasının ertelenmesi yönünde karar almıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064792BIST