***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 14:39
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.04.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ili Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde yer alan 2019A/6 Kuyucak ve 2019A/9 Nazilli jeotermal kaynak arama ruhsatlarının sürelerinin 15 ay uzatımı için Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yapılan başvuru kabul edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065459
BIST
16:053.299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 39,10
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
16:0518,4951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
16:0517,8107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0765
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
16:05972,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,68
|Açılış
|: 972,68
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler16:03
|BAGFS
|26,48
|140.303.501
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|98.848.818
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.606.942
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|388.585.104
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|16.921.064
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.128.954
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.305.117
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,06
|1.355.271.714
|% -9,65
|
|ZOREN
|3,88
|992.164.205
|% -8,71
|
|THYAO
|71,60
|3.496.649.054
|% 3,17
|
|TSKB
|2,56
|2.712.101.389
|% -2,29
|
|GARAN
|19,85
|2.685.498.629
|% 3,01
|
|YKBNK
|7,40
|2.540.540.224
|% 6,78
|
|SASA
|67,75
|2.346.717.431
|% 2,11
|
|TSKB
|2,56
|2.712.101.389
|% -2,29
|
|SKBNK
|2,06
|1.355.271.714
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,11
|1.745.579.638
|% 4,58
|
|YKBNK
|7,40
|2.540.540.224
|% 6,78
|
|ISCTR
|8,03
|2.166.445.059
|% 4,69
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4843
|18,4944
|% 0,10
|
|Euro
|17,8119
|17,8284
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,8573
|19,9569
|% 0,98
|
|Frank
|18,6132
|18,7253
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8988
|4,9233
|% 0,12
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|15,37
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,57
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.665
|-44,00
|
|Tam
|6.610
|6.681
|2,00
|
|Yarım
|3.216
|3.266
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|84,26
|84,26
|1,40
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18CANTE
Yüzde 9.68 oranında artışla 108.80 lira fiyatla işlem gören hissede 987, 068 adet işlem
-
16:17SUNTK
Yüzde 5.15 oranında artışla 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 715, 593 adet işlem
-
16:16RUBNS
Yüzde 6.02 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 182 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 6 artarak (% 1.91 ) 3, 600
-
16:15XU100
Endeks 3, 300 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 48, 159.00 milyon TL de