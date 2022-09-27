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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2022 14:39
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   12.04.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ili Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde yer alan 2019A/6 Kuyucak ve 2019A/9 Nazilli  jeotermal kaynak arama ruhsatlarının sürelerinin 15 ay uzatımı için Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yapılan başvuru kabul edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065459


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Tam 6.610 6.681 2,00  
Yarım 3.216 3.266 -2,00  
Çeyrek 1.613 1.633 4,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,71 0,34  
Gümüş Gr. 11,10 11,11 0,20  
B. Petrol 84,26 84,26 1,40  
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