***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 16:24
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ili Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 80 MWm / 80 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 2 Jeotermal Enerji Santrali'nin mevcut üretim lisansı jeotermal enerji santraline entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 91,995 MWm / 80,00 MWe gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066358
BIST
17:013.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 17,90
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:0118,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:0118,0948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0626
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:01994,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,25
|Açılış
|: 994,17
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BFREN
|1.529,40
|50.116.874
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.930.563
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|480.896.198
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,09
|2.532.736.327
|% -8,42
|
|ELITE
|25,44
|31.038.052
|% -5,71
|
|PENTA
|387,90
|22.105.206
|% -5,27
|
|KZBGY
|20,30
|212.715.468
|% -4,96
|
|THYAO
|68,70
|2.622.148.649
|% 0,15
|
|ISGYO
|6,09
|2.532.736.327
|% -8,42
|
|SASA
|68,85
|2.206.093.017
|% 4,56
|
|ASELS
|29,30
|1.631.284.031
|% -2,01
|
|ALARK
|57,05
|1.546.870.898
|% 1,33
|
|ISGYO
|6,09
|2.532.736.327
|% -8,42
|
|EKGYO
|3,83
|1.317.449.766
|% 0,26
|
|YKBNK
|7,10
|1.308.793.168
|% 1,00
|
|ODAS
|6,17
|1.128.585.289
|% 3,87
|
|TSKB
|2,44
|444.347.875
|% -2,79
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4918
|18,5231
|% 0,09
|
|Euro
|18,0707
|18,0871
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,5403
|20,6433
|% 0,15
|
|Frank
|18,8460
|18,9595
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9124
|4,9370
|% 0,08
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,63
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|61,00
|
|Tam
|6.694
|6.768
|36,00
|
|Yarım
|3.257
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,14
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|-1,84
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13XU100
Endeks 3, 165 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 38, 681.00 milyon TL de
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17:13DOBUR
Yüzde 6.45 oranında artışla 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 210 adet işlem
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17:12BRLSM
Yüzde 6.74 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 739, 832 adet işlem
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17:10BERA
Yüzde 6.96 oranında artışla 19.36 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 045, 807 adet işlem
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17:09AKSEN
Yüzde 5.47 oranında artışla 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 995, 795 adet işlem