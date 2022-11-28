***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 09:58
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 85 MWe Güneş Enerji Santrali ve 450 MWe Rüzgar Enerji Santrali olmak üzere 5 proje ile toplam 535 MW gücünde önlisans başvurusunda bulunmuştur. Önlisansın alınması halinde projelerin yatırım süreci netleştiğinde sürece ilişkin bilgiler yatırımcılarımız ile ayrıca paylaşılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082456
BIST
11:264.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -10,87
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.914
En Düşük
4.854
11:2618,6366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
11:2619,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0310
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,4381
En Düşük
19,2550
11:261.051,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.051,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.052,16
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler11:24
|RTALB
|13,75
|101.916.128
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|16.273.216
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|387.509.258
|% 9,99
|
|TETMT
|265,40
|24.416.045
|% 9,99
|
|PRKME
|17,18
|26.431.144
|% 9,99
|
|SASA
|117,20
|545.292.638
|% -9,98
|
|KONTR
|157,10
|286.908.390
|% -9,97
|
|MIATK
|126,40
|74.009.062
|% -9,97
|
|HEKTS
|31,50
|414.378.796
|% -9,95
|
|YEOTK
|80,35
|88.879.701
|% -9,77
|
|THYAO
|114,30
|2.804.391.374
|% 0,44
|
|PETKM
|18,19
|2.353.366.358
|% 4,84
|
|ASELS
|48,52
|1.663.689.874
|% 0,66
|
|EREGL
|42,48
|1.654.881.171
|% 1,43
|
|KRDMD
|14,94
|1.570.549.673
|% 0,81
|
|SKBNK
|2,76
|539.381.828
|% 4,15
|
|EKGYO
|6,84
|1.043.024.685
|% -1,01
|
|PETKM
|18,19
|2.353.366.358
|% 4,84
|
|ADESE
|1,75
|201.110.068
|% 3,55
|
|TSKB
|4,11
|462.509.150
|% 5,38
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6288
|18,6321
|% -0,01
|
|Euro
|19,4158
|19,4219
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,4302
|22,5427
|% -0,19
|
|Frank
|19,6338
|19,7521
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,01
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|1,88
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|7.009
|7.115
|28,00
|
|Tam
|7.030
|7.090
|-19,00
|
|Yarım
|3.409
|3.466
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|-2,52
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39NATEN
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 202.00 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 359 adet işlem
-
11:38SASA
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 117.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 558, 000 adet işlem
-
11:36CONSE
Yüzde -8.66 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 096, 707 adet işlem
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 49 kaybederek (% -0.08 ) 4, 276
-
11:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, SNICA, PRKME, SMRTG, RTALB, SMART, TETMT, IDEAS, VANGD, UZERB