***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 09:00
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.11.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Fransa'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global BV'nin %100 hissedarlığında "ELECTRIP ENERGY SOLUTIONS AND MOBILITY SERVICES SASU" unvanlı bir şirket kurulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083305
BIST
11:505.080
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 102,56
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:5018,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:5019,4683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0708
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:501.065,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.065,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:50
|YGYO
|1,76
|24.879.935
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|34.244.607
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|333.955.730
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,64
|6.357.850
|% -5,50
|
|INFO
|11,19
|82.791.551
|% -3,53
|
|THYAO
|125,40
|4.187.588.998
|% 4,50
|
|KRDMD
|15,57
|2.844.473.072
|% 5,70
|
|SISE
|40,16
|2.351.598.913
|% 2,71
|
|EREGL
|43,68
|2.165.720.964
|% 2,39
|
|PETKM
|18,26
|1.718.467.596
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,57
|2.844.473.072
|% 5,70
|
|YKBNK
|11,94
|1.653.460.202
|% -0,91
|
|EKGYO
|7,09
|929.028.244
|% 2,90
|
|ISCTR
|10,54
|1.164.469.458
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,73
|299.232.379
|% 0,74
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6374
|18,6396
|% 0,04
|
|Euro
|19,4592
|19,4683
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,5079
|22,6208
|% 0,52
|
|Frank
|19,6765
|19,7950
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,04
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,62
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.065
|4,43
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.102
|7.166
|11,00
|
|Yarım
|3.444
|3.503
|5,00
|
|Çeyrek
|1.727
|1.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,14
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-0,11
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:04VESBE
Yüzde 5.12 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 083, 003 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 28 artarak (% 2.02 ) 5, 473
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, YKBNK
-
12:03XU100
Endeks 5, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 44, 035.00 milyon TL de
-
12:03MERIT
Yüzde 9.98 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 529, 527 adet işlem