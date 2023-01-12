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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2023 09:04
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.12.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Portekiz'de, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "ELECTRIP PTG, UNIPESSOAL LDA" unvanlı bir şirket kurulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100662


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NTGAZ 35,00 54.486.527 % 0,00  
PAMEL 231,30 3.065.326 % 0,00  
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Altın Gr. 1.137 1.137 4,26  
Cumhuriyet 7.638 7.753 19,00  
Tam 7.684 7.756 23,00  
Yarım 3.733 3.794 11,00  
Çeyrek 1.866 1.897 6,00  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 0,21  
Gümüş Gr. 14,25 14,28 0,13  
B. Petrol 82,72 82,72 0,05  
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