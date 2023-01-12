***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 11:05
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.12.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Çek Cumhuriyeti'nde, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip Czech Republic s.r.o." unvanlı bir şirket kurulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100704
BIST
12:284.870
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 140,76
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
12:2818,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 82,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 82,6700
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:2820,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0578
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3400
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:2814,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,20
|Açılış
|: 14,34
|
|Önceki Kapanış
|: 14,14
|
14,36
En Düşük
14,12
BIST En Aktif Hisseler12:26
|KRDMA
|17,38
|191.430.637
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.653.260
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.296.017
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.799.968
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.392.276
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,60
|4.788.285.923
|% 5,83
|
|KRDMD
|18,20
|3.021.559.874
|% 5,88
|
|ASELS
|55,20
|2.292.839.608
|% 4,55
|
|EREGL
|38,14
|2.028.231.171
|% 3,53
|
|KOZAL
|541,00
|1.681.061.773
|% 4,28
|
|EKGYO
|8,29
|1.525.201.850
|% 2,60
|
|KRDMD
|18,20
|3.021.559.874
|% 5,88
|
|YKBNK
|8,81
|1.251.810.355
|% 2,56
|
|PETKM
|17,03
|1.270.384.228
|% 2,16
|
|SKBNK
|2,61
|186.330.824
|% 2,35
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7811
|18,7885
|% 0,07
|
|Euro
|20,2295
|20,2434
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7929
|22,9072
|% 0,26
|
|Frank
|20,0745
|20,1955
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,29
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|3,81
|
|Cumhuriyet
|7.632
|7.747
|-6,00
|
|Tam
|7.675
|7.721
|-12,00
|
|Yarım
|3.737
|3.778
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.874
|1.889
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|0,40
|