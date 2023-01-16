***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 14:21
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.11.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Kütahya ili, Simav ilçesindeki 214 numaralı jeotermal arama ruhsat süremizin 1 yıl uzatılmasına ilişkin devam eden yasal süreçte, temyiz başvurularımız reddedilmiş ve Danıştay tarafından onama kararları verilmiştir. Söz konusu kararlar kesindir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102513
BIST
14:145.134
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:14
|SDTTR
|75,35
|345.350.860
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.859.312
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.085.131
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.036.113
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.785
|% 10,00
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|ATSYH
|113,30
|2.584.688
|% -9,94
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|ULAS
|10,00
|220.264
|% -7,24
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|SNPAM
|15,57
|549.428
|% -6,65
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|ODAS
|8,78
|2.289.010.169
|% -4,98
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|ZEDUR
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|453.438
|% -4,67
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|THYAO
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|5.820.119.999
|% 7,13
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|KOZAL
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|3.304.512.295
|% 7,34
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|ASELS
|57,95
|2.804.116.380
|% 4,89
|
|EREGL
|40,90
|2.662.491.329
|% 1,34
|
|TUPRS
|533,90
|2.616.179.833
|% 4,65
|
|ODAS
|8,78
|2.289.010.169
|% -4,98
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|EKGYO
|8,04
|1.851.063.458
|% 2,03
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|YKBNK
|9,50
|1.506.105.423
|% 3,15
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|KRDMD
|19,10
|2.464.998.359
|% 2,30
|
|ISCTR
|11,09
|1.175.875.484
|% 2,69
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|14:14
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7883
|18,7912
|% 0,05
|
|Euro
|20,3537
|20,3611
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8985
|23,0134
|% -0,05
|
|Frank
|20,2141
|20,3358
|% 0,06
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|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,49
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|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-56,00
|
|Tam
|7.837
|7.893
|83,00
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|Yarım
|3.819
|3.862
|40,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|20,00
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|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|14,63
|14,64
|-0,02
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|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,59
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