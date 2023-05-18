***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 09:02
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.11.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin Tekirdağ ili, Muratlı ilçesinde kurmayı planladığı 250 MW kurulu güce sahip olacak Yeniçiftlik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesinde kurmayı planladığı 125 MW kurulu güce sahip olacak Hamitabat Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali projeleri için yaptığı önlisans başvurularını uygun bulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152169
BIST
11:354.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -13,36
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3519,7898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0329
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3521,4183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0261
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:351.256,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,65
|Açılış
|: 1.256,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|5.063.970
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|459.886.230
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,44
|57.327.713
|% -9,51
|
|CWENE
|125,90
|599.868.803
|% -6,53
|
|AKYHO
|1,97
|5.057.371
|% -4,83
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|THYAO
|136,50
|2.130.164.929
|% -0,44
|
|KCHOL
|80,00
|1.024.594.288
|% -1,36
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,44
|601.601.824
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|YKBNK
|9,41
|636.781.585
|% 0,53
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,82
|213.386.819
|% 2,99
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7811
|19,7923
|% 0,18
|
|Euro
|21,4028
|21,4410
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,5407
|24,6638
|% -0,20
|
|Frank
|21,8903
|22,0221
|% -0,03
|
|Riyal
|5,2600
|5,2864
|% 0,17
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.434
|4.562
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.274
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,91
|14,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,61
|76,61
|-0,35
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48DAGI
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 805 adet işlem
-
11:47SELVA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 031 adet işlem
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, GUBRF
-
11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 68 kaybederek (% -0.21 ) 4, 173
-
11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, PSDTC, PSDTC, DOBUR, ATSYH