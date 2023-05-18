***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.11.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin Tekirdağ ili, Muratlı ilçesinde kurmayı planladığı 250 MW kurulu güce sahip olacak Yeniçiftlik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesinde kurmayı planladığı 125 MW kurulu güce sahip olacak Hamitabat Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali projeleri için yaptığı önlisans başvurularını uygun bulmuştur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152169BIST