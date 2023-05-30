***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu'nun 30.05.2023 tarihli toplantısında 30.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde yapılan görev taksimi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Bekir Ağırdır'ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Ömer Yüngül, Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Cem Mengi ve Sayın Ayşegül İldeniz'in seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154803BIST