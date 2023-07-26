***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 15:14
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Solar Pakistan Limited'in şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın ZGP Pakistan (Private) Limited'e (eski unvanıyla: Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited) devri işlemleri tamamlanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175344
BIST
'
17:236.726
En Düşük
|Değişim
|: 1,84%
|| 121,25
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:2326,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0298
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:2329,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1259
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:231.703,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.703,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GSDHO
|4,51
|483.659.769
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.560.883
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.498.051
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.221.998
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,98
|16.011.536
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|687.866.646
|% -9,98
|
|ADEL
|280,00
|175.702.010
|% -6,07
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|LUKSK
|54,10
|13.040.122
|% -5,42
|
|YKBNK
|12,66
|8.129.000.548
|% -5,31
|
|ASTOR
|104,70
|9.158.101.068
|% 4,70
|
|YKBNK
|12,66
|8.129.000.548
|% -5,31
|
|KOZAL
|27,98
|6.326.597.108
|% 9,73
|
|THYAO
|222,20
|5.613.347.154
|% 2,25
|
|ASELS
|72,75
|4.511.945.579
|% 2,61
|
|YKBNK
|12,66
|8.129.000.548
|% -5,31
|
|EKGYO
|8,30
|2.334.066.810
|% 1,34
|
|KOZAL
|27,98
|6.326.597.108
|% 9,73
|
|ODAS
|10,77
|2.172.818.697
|% 9,23
|
|CANTE
|17,43
|3.521.606.717
|% 1,28
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9345
|26,9471
|% 0,10
|
|Euro
|29,9000
|29,9500
|% 0,50
|
|Sterlin
|34,7224
|34,8965
|% 0,30
|
|Frank
|31,0950
|31,2823
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1642
|7,2001
|% 0,10
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|3,92
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|84,00
|
|Tam
|11.124
|11.212
|40,00
|
|Yarım
|5.553
|5.632
|20,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,42
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36MTRKS
Yüzde 6.10 oranında artışla 45.90 lira fiyatla işlem gören hissede 842, 943 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ODAS, KOZAL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115 artarak (% 1.95 ) 6, 004
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SRVGY, AKMGY, INGRM, KOZAA, OYAYO, GSDHO, IPEKE, AKYHO, ZEDUR, BRKSN
-
17:35
EUYO, KOZAA, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında