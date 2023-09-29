***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 13:44
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin paylarının bir kısmının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde halka arza ilişkin çalışmalar belirli bir olgunluğa ulaşana kadar bilginin açıklanması Şirketimizin 02.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198144
BIST
'
16:118.347
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 128,22
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.351
16:1127,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1129,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0539
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:111.654,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.654,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.298.129
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.786.102
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|141.655.285
|% -9,77
|
|THYAO
|244,80
|10.314.192.125
|% 0,66
|
|TUPRS
|159,80
|5.051.084.216
|% 2,12
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|AKBNK
|33,50
|3.615.629.270
|% 4,56
|
|ZOREN
|5,70
|2.501.243.727
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,33
|4.479.347.163
|% 4,50
|
|EKGYO
|8,06
|1.675.846.326
|% 0,50
|
|ODAS
|13,56
|2.193.539.070
|% 1,42
|
|KOZAL
|28,98
|4.217.285.822
|% 5,38
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4111
|27,4171
|% 0,38
|
|Euro
|29,0705
|29,0823
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,4753
|33,6431
|% 0,46
|
|Frank
|29,9334
|30,1138
|% 0,40
|
|Riyal
|7,2872
|7,3237
|% 0,10
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,54
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,77
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.982
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,63
|20,66
|0,73
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|0,62
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26HATSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 39.98 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 340, 026 adet işlem
-
16:25EDATA
Yüzde 5.88 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 900 adet işlem
-
16:24AKFYE
Yüzde 4.66 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 461, 360 adet işlem
-
16:23BAYRK
Yüzde 8.15 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 392 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 74 artarak (% 1.61 ) 7, 313