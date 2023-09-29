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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2023 13:44
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin paylarının bir kısmının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde halka arza ilişkin çalışmalar belirli bir olgunluğa ulaşana kadar bilginin açıklanması Şirketimizin 02.08.2023 tarih ve 2023/48 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198144


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