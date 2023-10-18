***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2023 08:52
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin elektrik enerjisi ticareti lisansı, TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 15.10.2023 tarihli ve 777409 sayılı kararı ile karar tarihinden itibaren 49 yıl olarak tadil edilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207344
BIST
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12:227.967
En Düşük
|Değişim
|: -1,83%
|| -148,38
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
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7.934
En Yüksek
8.015
12:2228,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0737
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
12:2229,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0887
|Açılış
|: 29,7000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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30,0250
En Düşük
29,5164
12:221.746,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 17,74
|Açılış
|: 1.746,43
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|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
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1.752,49
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler12:20
|TETMT
|2.585,00
|3.642.265
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|170.256.065
|% 9,99
|
|KSTUR
|1.260,30
|5.780.996
|% 9,99
|
|INTEM
|236,00
|74.138.272
|% 9,97
|
|MEKAG
|40,22
|2.776.869
|% 9,95
|
|DITAS
|20,60
|15.152.522
|% -47,15
|
|SNPAM
|56,80
|434.634
|% -6,89
|
|UMPAS
|6,40
|448.538
|% -6,43
|
|KTLEV
|39,68
|121.910.755
|% -5,79
|
|BRSAN
|927,60
|2.431.114.022
|% -5,68
|
|THYAO
|219,90
|2.500.324.494
|% -2,31
|
|BRSAN
|927,60
|2.431.114.022
|% -5,68
|
|TUPRS
|140,40
|1.657.877.091
|% -2,77
|
|ENJSA
|55,15
|1.239.384.212
|% -0,27
|
|ASELS
|40,96
|1.116.855.358
|% 0,10
|
|ZOREN
|6,09
|817.061.728
|% -2,72
|
|EKGYO
|7,45
|626.049.611
|% -2,36
|
|IHLAS
|1,13
|86.999.427
|% -2,59
|
|KATMR
|2,75
|207.627.392
|% -1,79
|
|GSRAY
|8,55
|519.861.226
|% 0,94
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0038
|28,0106
|% 0,27
|
|Euro
|29,6558
|29,6699
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,0738
|34,2447
|% 0,35
|
|Frank
|31,0331
|31,2200
|% 0,34
|
|Riyal
|7,4441
|7,4814
|% 0,18
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|16,21
|
|Altın Gr.
|1.746
|1.747
|17,94
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.790
|11.869
|98,00
|
|Yarım
|5.913
|5.957
|49,00
|
|Çeyrek
|2.948
|2.979
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,88
|0,37
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|2,16
|