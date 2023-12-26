***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 09:04
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022, 04.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin işletmekte olduğu 160,2088 MWm/150,6 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin üretim lisansında yer alan kurulu gücü 31 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 191,2088 MWm/181,6 MWe olarak tadil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229130
BIST
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11:337.291
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 26,29
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:3329,3372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1852
|Açılış
|: 29,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:3332,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,3287
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:331.946,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 19,71
|Açılış
|: 1.946,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:33
|SMRTG
|53,80
|59.164.613
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|FLAP
|9,53
|48.417.987
|% 7,44
|
|PRZMA
|35,12
|15.380.722
|% 7,33
|
|BEYAZ
|18,59
|11.911.151
|% 7,15
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.855.850
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|75.498.925
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.934.992
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.753.088
|% -9,97
|
|THYAO
|229,30
|2.179.675.933
|% 1,37
|
|TUPRS
|141,90
|1.208.014.634
|% 2,09
|
|AKBNK
|37,80
|823.940.034
|% -0,63
|
|ISCTR
|22,50
|768.051.442
|% -0,53
|
|ASELS
|43,58
|755.467.447
|% -1,36
|
|ISCTR
|22,50
|768.051.442
|% -0,53
|
|YKBNK
|19,87
|669.208.744
|% -0,95
|
|EKGYO
|6,87
|190.991.818
|% -0,58
|
|SKBNK
|5,11
|119.459.396
|% -9,88
|
|AKBNK
|37,80
|823.940.034
|% -0,63
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3311
|29,3372
|% 0,64
|
|Euro
|32,3388
|32,3520
|% 1,03
|
|Sterlin
|37,1410
|37,3273
|% 0,58
|
|Frank
|34,1203
|34,3259
|% 0,49
|
|Riyal
|7,7956
|7,8347
|% 0,51
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|970,41
|973,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.187,84
|1.193,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,94
|78,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,29
|2.062,69
|% 0,66
|