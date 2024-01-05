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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2024 16:21
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması  İngilizce açıklamadaki saha ismi düzeltilmiştir.
27.09.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ilinde yer alan Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin kaynak arama ruhsatlarının jeotermal kaynak işletme ruhsatına çevrilmesine ilişkin Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yapılan başvuru kabul edilerek, 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatları alınmıştır. 
durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233105


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