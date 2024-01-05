***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 16:21
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması İngilizce açıklamadaki saha ismi düzeltilmiştir.
27.09.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ilinde yer alan Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin kaynak arama ruhsatlarının jeotermal kaynak işletme ruhsatına çevrilmesine ilişkin Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na yapılan başvuru kabul edilerek, 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatları alınmıştır.
durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233105
BIST
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16:327.562
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 14,26
|Açılış
|: 7.570
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|Önceki Kapanış
|: 7.548
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7.532
En Yüksek
7.586
16:3229,8433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 29,8900
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|Önceki Kapanış
|: 29,8650
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29,9191
En Düşük
29,6586
16:3232,5956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 32,5000
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|Önceki Kapanış
|: 32,6500
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32,7877
En Düşük
32,4836
16:321.945,24
En Yüksek
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|: -0,49%
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|Açılış
|: 1.945,24
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|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
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1.966,57
En Düşük
1.942,48
BIST En Aktif Hisseler16:32
|AYCES
|715,00
|127.421.754
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|106.812.435
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|305.110.780
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|79.592.424
|% 9,95
|
|MMCAS
|8,37
|1.469.444
|% -10,00
|
|SANEL
|28,32
|9.426.990
|% -6,53
|
|VKING
|29,58
|32.912.968
|% -5,80
|
|GUBRF
|152,60
|2.505.571.815
|% -5,57
|
|QNBFB
|292,00
|5.634.498
|% -4,89
|
|THYAO
|234,90
|4.420.723.268
|% 0,69
|
|ISCTR
|23,04
|2.536.181.424
|% 0,35
|
|GUBRF
|152,60
|2.505.571.815
|% -5,57
|
|YKBNK
|19,89
|2.062.163.584
|% -0,10
|
|AKBNK
|36,48
|1.896.164.940
|% 0,50
|
|ZOREN
|4,51
|1.187.754.558
|% 6,12
|
|EKGYO
|7,47
|1.314.813.098
|% 2,89
|
|QUAGR
|4,17
|509.549.818
|% -1,18
|
|ISCTR
|23,04
|2.536.181.424
|% 0,35
|
|BEGYO
|3,63
|378.891.395
|% 6,45
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8376
|29,8433
|% 0,30
|
|Euro
|32,5804
|32,5956
|% -0,27
|
|Sterlin
|37,5782
|37,7666
|% -0,11
|
|Frank
|34,7376
|34,9469
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9316
|7,9714
|% 0,28
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|945,54
|949,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,64
|1.031,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,28
|2.030,61
|% 0,66
|