***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 14:17
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa İli Alaşehir ilçesinde bulunan Alkan JES Projesi'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere 0,21746 MWp gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla EPDK'ya yapmış olduğu başvuru kabul edilerek projenin elektrik üretim lisansındaki güç 18,81746 MWm/18,60 MWe olarak tadil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238411
BIST
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17:117.908
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 33,56
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
17:1130,0003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0403
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
17:1132,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0974
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,1078
En Düşük
32,7401
17:111.954,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.954,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler17:11
|AYCES
|770,00
|172.204.749
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|229.808.487
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|67.137.024
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|621.819.892
|% 9,93
|
|BAYRK
|23,24
|55.764.902
|% 9,93
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|AVGYO
|9,19
|140.033.961
|% -9,90
|
|POLTK
|16.800,00
|173.649.980
|% -9,82
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|BURVA
|82,50
|19.909.466
|% -5,71
|
|THYAO
|246,60
|6.049.753.981
|% -1,32
|
|EREGL
|44,06
|5.246.340.435
|% -2,18
|
|ISCTR
|25,70
|5.145.560.522
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,36
|4.259.272.516
|% 1,52
|
|KCHOL
|153,90
|3.901.201.832
|% 4,62
|
|ISCTR
|25,70
|5.145.560.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,48
|3.299.905.612
|% -0,34
|
|EREGL
|44,06
|5.246.340.435
|% -2,18
|
|EKGYO
|8,13
|944.840.189
|% -1,45
|
|SKBNK
|4,57
|518.946.129
|% 4,10
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9932
|30,0003
|% 0,13
|
|Euro
|32,9662
|32,9855
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,0043
|38,1949
|% -0,06
|
|Frank
|34,9194
|35,1297
|% -0,36
|
|Riyal
|7,9751
|8,0151
|% 0,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,88
|% 0,66
|
|Platin
|923,94
|925,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,84
|1.006,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,70
|2.028,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:11
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