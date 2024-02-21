***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2024 21:24
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.09.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin bir kısım paylarının sermaye artırımı ve mevcut ortak pay satışı suretiyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzı amacıyla İzahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251205
BIST
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18:059.312
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,85
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
18:0531,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0991
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,2194
En Düşük
30,8591
18:0533,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1365
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,7988
En Düşük
33,3775
18:052.019,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,02
|Açılış
|: 2.019,05
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.030,97
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|91,30
|3.752.909.617
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|430.015.559
|% 10,00
|
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|7.163.663
|% 10,00
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|330.750.937
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|286.200.866
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|346.904.106
|% -9,98
|
|ETYAT
|14,84
|34.225.462
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|10.029.983
|% -9,47
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|MIATK
|72,55
|9.960.888.233
|% 5,37
|
|THYAO
|279,25
|9.310.937.148
|% -0,71
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|ZOREN
|6,02
|2.707.685.683
|% 2,21
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,93
|2.933.128.048
|% 1,30
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|ODAS
|10,33
|2.173.349.395
|% 5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9998
|31,0088
|% 0,32
|
|Euro
|33,5663
|33,5880
|% 0,42
|
|Sterlin
|39,0287
|39,2244
|% 0,32
|
|Frank
|35,1007
|35,3121
|% 0,48
|
|Riyal
|8,2430
|8,2844
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|883,47
|887,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,28
|955,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,01
|83,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,11
|2.025,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KZBGY
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 319, 269 adet işlem
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17:58KONKA
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 690 adet işlem
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17:56MEGMT
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 55.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 199, 475 adet işlem
-
17:54BYDNR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 35.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 605 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HEKTS, GUBRF