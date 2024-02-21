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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2024 21:24
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.09.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden sermayesinin %100'üne sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin bir kısım paylarının sermaye artırımı ve mevcut ortak pay satışı suretiyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzı amacıyla İzahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251205


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ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
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Riyal 8,2430 8,2844 % 0,31  
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Platin 883,47 887,09 % 0,66  
Paladyum 950,28 955,59 % 0,66  
Brent Pet. 83,01 83,01 % 0,66  
Altın Ons 2.025,11 2.025,47 % 0,66  
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