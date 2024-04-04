***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin, Bursa İli, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan EÜ/364-8/475 Lisans no'lu 35 MWm/34,30 MWe kurulu gücündeki, doğal gaz yakıtlı ve termik kombine çevrim tipindeki Bursa Santrali'nin lisansının sonlandırılmasına ilişkin yapmış olduğumuz başvuru doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kurul kararına istinaden lisans sonlandırılmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267510BIST