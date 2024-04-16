***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 15:05
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyemiz
Sn. Bekir Ağırdır 16.04.2024 tarihi itibarı ile kendi isteği ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272748
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|MAGEN
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|575.321.596
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|KCAER
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|DNISI
|19,61
|79.107.637
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|GSRAY
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|% 9,96
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|CLEBI
|1.791,00
|430.459.240
|% -10,00
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|GRNYO
|11,61
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|% -10,00
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|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
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|PEKGY
|8,13
|1.105.614.888
|% -9,97
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|YAYLA
|23,14
|31.965.976
|% -9,96
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|THYAO
|297,00
|11.706.809.948
|% -0,50
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|ENTRA
|14,93
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|% -7,27
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|TUPRS
|185,40
|5.284.011.317
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|% 0,16
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|YKBNK
|30,10
|5.063.186.470
|% -4,75
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|ENTRA
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|7.526.721.021
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|ZOREN
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|2.002.816.798
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|ISCTR
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|KOZAL
|24,54
|5.094.447.675
|% 0,16
|
|YKBNK
|30,10
|5.063.186.470
|% -4,75
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|18:05
|Alış
|Satış
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|32,4967
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|Sterlin
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|Alış
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