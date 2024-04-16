***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyemizSn. Bekir Ağırdır 16.04.2024 tarihi itibarı ile kendi isteği ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272748BIST