***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.02.2020 14:20
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 4. kupon faiz oranı açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 4. kupon faiz oranı açıklaması hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.430.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.430.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 322
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,1481
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN42011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.430.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 7,956 32,27 36,41 750.250,8 Evet
2 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 5,6621 22,71 24,7211 533.936,03 Evet
3 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 4,6473 18,64 19,9855
4 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 2,1481 15,68 16,7834
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.430.000 TL nominal değerli, 322 gün vadeli, TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %2,1481 olarak kesinleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821696
BIST