***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.03.2020 16:57
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN62111 ISIN kodlu bononun 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 14.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.600.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,7370
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN62111
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.600.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 4,737 19,0001 20,3986 691.602 Evet
2 04.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 4,737 19,0001 20,3986
3 03.09.2020 02.09.2020 03.09.2020
4 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020
5 04.03.2021 03.03.2021 04.03.2021
6 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 691.602,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824585
BIST