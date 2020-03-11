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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.03.2020 17:31
GÜNCEL HABERLER



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN32012 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 68.810.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 68.810.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 68.810.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 132
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4148
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN32012
Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.810.000
İhraç Fiyatı 0,93097
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.10.2019
Kayıt Tarihi 30.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 68.810.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN32012 ISIN kodlu 68.810.000 TL nominal tutarlı bononun 68.810.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827152


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ECZYT 11,02 137.664.615 % 19,91  
DEVA 9,94 158.678.790 % 19,90  
CRFSA 7,11 107.927.201 % 19,90  
ECILC 3,99 230.093.201 % 19,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9869 8,0269 % 0,75  
Frank 6,5951 6,6348 % 1,10  
Riyal 1,6460 1,6543 % 0,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.652 2,64  
Altın Gr. 329 329 2,68  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,87 16,90 0,00  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 36,18 36,18 -1,04  
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