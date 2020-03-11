***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2020 17:30
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 11-03-20 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kupon Ödemeli Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 9.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.500.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 449
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7398
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORN62129
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,7398 15,0003 15,8662
2 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020
3 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020
4 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021
5 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827150
BIST