***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 11-03-20 Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kupon Ödemeli Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 9.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 9.500.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 449Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7398Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSZORN62129Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 3,7398 15,0003 15,86622 09.09.2020 08.09.2020 09.09.20203 09.12.2020 08.12.2020 09.12.20204 10.03.2021 09.03.2021 10.03.20215 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2021 02.06.2021 03.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827150BIST