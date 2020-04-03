***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.04.2020 17:12
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 2. kupon faiz oranı açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 2. kupon faiz oranı açıklaması hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.650.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.650.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.650.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 565
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,4734
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORNA2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 31.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.650.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.11.2019 28.11.2019 29.11.2019 4,2393 8,5019 8,6831 239.520,45 Evet
2 29.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 4,4734 8,9714 9,1732
3 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.650.000 TL nominal değerli, 565 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %8,00 reel getirili, itfada en az %32,00 yıllık basit getirili TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %4,4734 olarak kesinleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834670
BIST