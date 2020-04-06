***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 5. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 17.670.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.670.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.06.2020Vade (Gün Sayısı) 224Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,8411Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,1325Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFZORN62019Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.670.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.12.2019 29.11.2019 02.12.2019 1,8411 325.322,33 Evet2 02.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 1,7836 315.162,09 Evet3 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 1,8411 325.322,34 Evet4 05.03.2020 04.03.2020 05.03.2020 1,7836 315.162,09 Evet5 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 1,8411 325.322,34 Evet6 07.05.2020 06.05.2020 07.05.2020 1,78367 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 2,0137Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 2,0137* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 325.322,34 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835012BIST